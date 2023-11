Mort de Matthew Perry : Gwyneth Paltrow déchirante, ses souvenirs de leur 'été magique'

Sa mort laisse un trou énorme dans le coeur des fans… Star des années 1990, Matthew Perry s’est fait un nom à Hollywood en prêtant ses traits au personnage de Chandler Bing dans la série Friends. Samedi 28 octobre 2023, c’est à l’âge de 54 ans que l’acteur a été retrouvé mort dans son jacuzzi, à Los Angeles.

Dimanche 29 octobre 2023, sur Instagram, c’est Gwyneth Paltrow qui lui a rendu hommage. "J’ai rencontré Matthew Perry en 1993 au Festival de Théâtre de Williamstown dans le Massachusetts. Nous y avons tous les deux passé une grande partie de l’été car nous y jouions des pièces de théâtre. Il était si drôle et si gentil et être avec lui était toujours tellement amusant.

Gwyneth Paltrow :"J’espère que Matthew est enfin en paix" Pour conclure son message, l’ex-femme de Chris Martin a glissé :"Je suis très triste aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous. J'espère que Matthew est enfin en paix. Je l’espère vraiment." Dans la section des commentaires, une internaute lui a répondu :"Je me souviens aussi de cet été. headtopics.com

«Nous nous sommes embrassés dans un champ d’herbes hautes» : Gwyneth Paltrow révèle sa brève relation avec Matthew PerryLa comédienne a souhaité rendre hommage au célèbre Chandler Bing dans Friends, retrouvé mort le samedi 28 octobre à Los Angeles. Pour cela, elle s’est fendue d’un message très personnel sur Instagram. Lire la suite ⮕

Décès de Matthew Perry, l'acteur de FriendsL'acteur Matthew Perry, connu pour son rôle de Chandler dans la série Friends, est décédé à Los Angeles. Sa mort suscite une émotion mondiale et intergénérationnelle, car il était l'un des personnages préférés de la série. Matthew Perry a lutté contre l'alcoolisme et la toxicomanie tout au long de sa vie, suivant de nombreuses cures de désintoxication et subissant plusieurs opérations chirurgicales. Lire la suite ⮕

Choc et pluie d'hommages après le décès de Matthew Perry, star de la série 'Friends'Le choc du décès soudain de Matthew Perry, qui incarnait Chandler Bing dans la sitcom à succès 'Friends', s'est propagé d'Hollywood à New York en passant par le Canada, où a grandi la star qui souffrait de problèmes d'addiction. Lire la suite ⮕

Décès de Matthew Perry : un hommage émouvant de son ancienne collègueL'inoubliable interprète de Chandler Bing a été retrouvé mort dans son jacuzzi. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. Son ancienne collègue lui rend un hommage émouvant sur Instagram. Lire la suite ⮕

Décès de l'acteur Matthew PerryL'acteur de 54 ans a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi à Los Angeles. Aucune drogue n'a été trouvée sur les lieux et aucune indication de crime n'a été trouvée. De nombreuses stars ont rendu hommage à Perry. Lire la suite ⮕

Décès de Matthew Perry : Hommages émouvants de ses proches et de l'Amérique du NordDepuis l’annonce du décès soudain de Matthew Perry, les réactions émues pleuvent. Celles de nos lecteurs, mais également celles de toute l’Amérique du Nord, de Hollywood au Canada, d’où était originaire l’acteur célèbre pour son rôle de Chandler Bing dans « Friends ». Lire la suite ⮕