Mort de l’un des douze rescapés de la grotte thaïlandaise : la justice britannique conclut au suicide

La justice britannique a conclu au suicide dans l'enquête sur la mort au Royaume-Uni en février dernier d'un Thaïlandais de 17 ans qui faisait partie des 12 enfants restés coincés neuf jours dans une grotte en Thaïlande en 2018.

«Aucune preuve de l'implication d'une tierce-partie ou des circonstances suspectes» Il avait été retrouvé inanimé dans l'établissement et était mort deux jours plus tard à l'hôpital, le 14 février. L'enquête de la justice britannique a conclu qu'il s'agissait d'un suicide, et estimé que celui-ci «ne pouvait pas avoir été anticipé ou empêché».

