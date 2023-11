Mort de Francis Mer : le ministre de l'Economie de François Chirac s'est éteint à l'âge de 84 ans

Je présente mes condoléances les plus sincères à sa famille". jp Né en 1939 dans les Basses-Pyrénées, Francis Mer aura mené une carrière en politique et dans plusieurs entreprises.

LEPOINT: Francis Mer, ancien ministre de l'Économie, est mortFrancis Mer, ancien ministre de l'Économie, sous le gouvernement Raffarin, et sous la présidence de Jacques Chirac, entre 2002 et 2004.

BFMTV: L'ancien ministre de l'Économie Francis Mer est mort à 84 ansAvant d'arriver à Bercy, l'industriel avait occupé des postes de direction dans plusieurs grandes entreprises, notamment au sein du groupe Saint-Gobain.

LE_FIGARO: Francis Mer, ancien ministre de l'Économie et grand patron, est mort«Il est des industriels qui marquent leur pays, à Saint-Gobain comme au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Francis Mer a servi la France avec exigence et passion», a salué Bruno Le Maire.

SUDOUEST: Francis Mer, ancien ministre de l’Économie sous Jacques Chirac, est mortL’ancien ministre de l’Économie, originaire de Pau, est mort à 84 ans

20MINUTES: Francis Mer, ancien ministre de l’Economie et grand patron, est mortPierre Bourrier, ancien directeur de communication du groupe Usinor, a précisé à l’AFP, que Francis Mer était décédé mardi

LAVOIXDUNORD: Ancien ministre de l’Économie et ex-dirigeant d’Usinor, Francis Mer est mortAncien capitaine d’industrie et ministre de l’Économie, Francis Mer est décédé à l’âge de 84 ans. Il avait notamment dirigé Usinor (futur ArcelorMittal), qui a employéjusqu’à 10 000 salariés dans le Valenciennois.

