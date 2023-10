Mort d’un Thaïlandais, ex-« enfant de la grotte »: la justice britannique conclut au suicide

Tirez votre information d’une source de confianceCorps meurtris, fracturés, cerveaux commotionnés : la Coupe du monde de rugby est le théâtre, spectaculaire, parfois effrayant, de chocs toujours plus violents. Des joueurs et des joueuses alertent, dans le monde professionnel et amateur, sur les conséquences à long terme pour leur santé.Ce sont des voix minoritaires mais précieuses.

Royaume-Uni: un député suspendu après avoir été reconnu coupable d'intimidation et d'inconduite sexuellePeter Bone, qui siégeait avec les conservateurs, a 'commis de nombreux actes d'intimidation et un acte d'inconduite sexuelle' contre son ancien assistant parlementaire selon un rapport publié par un groupe d'expert indépendants du Parlement. Lire la suite ⮕

Royaume-Uni : comment la City s'est emballée pour les travaillistesA l'approche des prochaines élections au Royaume-Uni, la City vit une lune de miel inattendue avec la gauche britannique. Deux tiers des investisseurs pensent qu'une victoire du Labour serait une issue favorable pour les marchés. Lire la suite ⮕

Le Royaume-Uni veut envoyer des astronautes dans l'espace via une société privéeLes astronautes britanniques passeraient jusqu'à deux semaines en orbite pour mener des recherches scientifiques, tester de nouvelles technologies et participer à des activités d'éducation et de sensibilisation. Lire la suite ⮕

- Royaume-Uni: le sport pour lutter contre les agressions à l'arme blanche chez les adolescentsDepuis le début de l’année 2023 à Londres, quatorze adolescents ont été tués à l’arme blanche. Le maire de la capitale britannique appelle le gouvernement à prendre le sujet en main sans tarder. Lire la suite ⮕