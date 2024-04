Mort d'Émile: utilisation de drones et de caméras thermiques pour l'enquête

Des drones et des caméras thermiques vont être utilisés par les enquêteurs pour "détecter des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu" dans l'affaire de la mort d'Émile. Les parents d'Émile résident dans le village de la Bouilladisse où l'émotion est palpable. Dans la ville de Tonnerre dans l'Yonne, les habitants se préparent au pic des crues en déménageant les bâtiments inondables et en mettant les voitures à l'abri.

Le propriétaire d'une pizzeria dans l'Yonne explique qu'ils ont eu 40 centimètres de pluie en moins de trois heures. La maire DVC de Sémur-en-Auxois, en Côte d'Or, Catherine Sadon, déclare que l'eau s'est retirée après les crues

Emile Louis : Des fouilles bientôt organisées pour chercher « d'autres secrets » du « boucher de l'Yonne »Un crâne retrouvé dans l'Yonne, dans le « cimetière » des victimes du tueur en série Emile Louis, a été identifié comme celui d'une femme jusqu'alors inconnue

Des drones et des caméras thermiques utilisés dans l'affaire de la mort d'ÉmileDes drones et des caméras thermiques vont être utilisés par les enquêteurs pour "détecter des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu" dans l'affaire de la mort d'Émile. Les parents d'Émile résident dans le village de la Bouilladisse où l'émotion est palpable. Les soldats israéliens ont quitté l'hôpital Al-Shifa à Gaza après une opération militaire. Gabriel Attal exprime son refus de considérer la France comme une simple spectatrice dans la situation à Gaza. Charles Consigny dénonce une dérive woke à Sciences Po. Pablo Pillaud-Vivien voit dans la polémique autour de Sciences Po une panique morale de la droite et de l'extrême droite. Le Hamas accuse l'armée israélienne d'avoir tiré sur des civils lors d'une distribution alimentaire à Gaza. Emmanuel Macron souligne l'importance d'une réponse politique au droit international pour assurer la sécurité de toute la région.

Emile retrouvé mort : pourquoi les recherches peuvent-elles durer 'des semaines'L'enquête sur la mort d'Émile ne devrait pas être classée avant un bon moment.

Mort du petit Emile: des experts sur le terrain, pour essayer de comprendreDeux jours après la découverte d'ossements du petit Emile, des dizaines d'enquêteurs ont passé au crible lundi les environs du Haut-Vernet, où ce garçonnet de deux ans et demi avait disparu en juillet. Mais sans découvrir a priori de nouveaux indices permettant d'éclaircir les circonstances de sa mort.

Mort d'Émile : des similitudes avec l'affaire de Lucas Tronche, cet adolescent disparu en 2015Un crâne appartenant au petit Émile, disparu depuis le 8 juillet 2023, a été retrouvé, samedi 30 mars 2024, au Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). Cette découverte rappelle une autre histoire. Celle de Lucas Tronche, un adolescent de 16 ans dont les ossements avaient été découverts en 2021, six ans après sa disparition.

Mort d'Émile : « Les analyses devront déterminer s'il y a eu une altération des ossements »Émile avait disparu depuis le 8 juillet 2023. Une partie de son corps a été retrouvée le 30 mars, non loin de la maison de grands-parents au Haut Vernet.

