Mort d'Émile : le procureur de la République d'Aix-en-Provence ne privilégie aucune hypothèse

Mort d'Émile: "On ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre" assure le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon. Le crâne présente de petites fractures et des fissures post-mortem.

Mort d'Émile : le procureur de la République d'Aix-en-Provence ne privilégie aucune hypothèseLe procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, affirme qu'il n'est pas possible de privilégier une hypothèse concernant la mort d'Émile. Le crâne de la victime présente de petites fractures et des fissures post-mortem.

Les ambassadeurs de Provence mis à l'honneur par le préfet Mirmand à Aix-en-ProvenceAIX CONFIDENTIELS. Le réseau des 'Ambassadeurs de Provence', initié par la sous-préfecture d'Aix-en-Provence, a été récemment distingué par le Grand prix des lecteurs d''Acteurs publics'.

Émile: le procureur de la République d'Aix-en-Provence tiendra une conférence de presse à 18 heuresVIDÉO - Le procureur de la République d'Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon prendra la parole depuis le tribunal judiciaire pour la première fois depuis la découverte d'ossements du petit Émile.

