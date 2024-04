Mort d'Émile : le procureur de la République d'Aix-en-Provence ne privilégie aucune hypothèse

Le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, affirme qu'il n'est pas possible de privilégier une hypothèse plus qu'une autre concernant la mort d'Émile. Le crâne de la victime présente de petites fractures et des fissures post-mortem.

