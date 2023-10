Montreuil : ces maisons vont produire plus d’électricité qu’elles n’en consomment

Quatre maisons, regroupées sous le nom d’Utopia, ont été construites à Montreuil (Seine-Saint-Denis) avec des matériaux écologiques et une conception innovante qui leur permet de produire plus d'électricité qu'elles n'en consomment, relate Le Parisien ce vendredi 27 octobre. Construites sur un terrain de 700 m2, elles ont remplacé d'anciens box de parking. Chaque maison fait environ 120 m2 et offre cinq pièces.

À LIRE AUSSI Les pompes à chaleur sont-elles vraiment efficaces pour rafraîchir votre logement ? Revendre de l'électricité à EDFEn plus de leur performance énergétique exceptionnelle, ces maisons ont également été conçues dans le respect de l'environnement. Les matériaux utilisés sont en grande partie biosourcés et ont été assemblés sur place.

