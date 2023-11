Montre connectée : tests, guides d'achats, dossiers et tutos

pour votre utilisation ? Que vous cherchiez une montre pour piloter votre activité sportive, pour surveiller votre sommeil, pour gérer des tâches à la place de votre smartphone, nos spécialistes testent et comparent les derniers modèles des principaux constructeurs pour vous aider à faire le bon choix.Depuis leur lancement, les montres connectées n’ont eu de cesse d’évoluer pour se rendre toujours plus utiles.

Parallèlement à la sortie de ses Pixel 8, Google a lancé la seconde itération de sa montre connectée : la Pixel Watch 2. Forte de son alliance avec Fitbit, acquise il y a plus de deux ans, cette smartwatch entend combler les lacunes de sa première version, notamment en matière de suivi de la santé, du sport et du bien-être.

La Huawei Watch GT 4 est arrivée ! La dernière montre connectée de la marque chinoise inaugure l'arrivée du système HarmonyOS 4. Toujours aussi élégante, cette belle smartwatch pourrait bien séduire un large public grâce à son excellent rapport qualité/prix. On vous dit tout dans notre test complet. headtopics.com

C'était une « révolution », c'est devenu un dinosaure technologique. L'Apple Watch première du nom vient de rejoindre la liste des produits « obsolètes » chez Apple. On vous explique ce que ça signifie.Qui dit mois de septembre, dit nouvelle Apple Watch, et 2023 n'échappe pas à la règle avec la sortie de cette Apple Watch Series 9.

Apple a depuis quelques années multiplié les montres connectées pour toucher tous les publics et tous les budgets ? Que vous soyez un sportif aguerri ou si vous souhaitez tout simplement en savoir plus sur votre activité physique tout en restant connecté en permanence, il y a forcément une Apple Watch pour vous. On vous détaille les différents modèles proposés par la marque aujourd'hui. headtopics.com

La résurrection de la montre made in FranceLa marque Pequignet, seule manufacture de haute horlogerie française, produit chaque année près de 3 000 montres et conçoit ses propres mécanismes. Lire la suite ⮕