Montre connectée : sur quel site saisir l'Apple Watch Series 8 avec 25% de remise ?

Prenez soin de votre santé ! La montre connectée Apple Watch Series 8 est l’accessoire à avoir si vous voulez suivre votre activité quotidienne, notamment vos efforts physiques, ainsi que votre santé de manière générale. Rakuten vous propose la nouvelle montre connectée Apple Watch Series 8 à 369,99 euros au lieu de 499 euros. Elle intègre un écran Retina constamment allumé pour une visibilité optimale en tout temps.

Elle est réglable au niveau du poignet et orne facilement votre bras pour une utilisation quotidienne discrète et légère. Ses différents capteurs peuvent mesurer la fréquence cardiaque et l’oxygène sanguin. Vous devez avoir un iPhone ou un iPad pour pouvoir l’utiliser. Elle est également compatible avec l’envoi de SMS et la prise d’appels.

