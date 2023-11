Montpellier : Un petit garçon de sept ans, seul et sans billet dans la gare, le trafic SNCF interrompu

Le trafic SNCF a été interrompu pendant quarante minutes dimanche, en début d’après-midi, dans la gare Saint-Roch de Montpellier. Selon France Bleu Hérault, les contrôleurs ont découvert un enfant âgé de sept ans qui s’apprêtait à prendre le train, seul et sans billet.

La police a été avertie, et les trains mis à l’arrêt en attendant que la situation soit éclaircie. Le père avait oublié de valider le billet avant de mettre son enfant dans le train. Sa mère devait le récupérer à Lyon. Une procédure habituelle entre les deux parents, selon la station.

Problèmes d'eau chaude dans une résidence à MontpellierLes habitants d'une résidence à Montpellier sont privés d'eau chaude depuis dix mois en raison de pannes à répétition de la chaudière collective. Malgré les réparations, la situation ne s'améliore pas. Les résidents sont contraints de se laver avec des casseroles d'eau chaude et de dormir avec plusieurs couvertures. Lire la suite ⮕

Lancement de la démarche d'études multimodales de MontpellierLe préfet de la région Occitanie Pierre-André Durand et la présidente de la Région Occitanie Carole Delga ont lancé la démarche d'études multimodales de Montpellier pour relever le défi de la mobilité tout en tenant compte des enjeux environnementaux. Lire la suite ⮕

Grève des agents de nettoyage au CHU de MontpellierUne quarantaine de salariés d'Onet sont en grève depuis un mois et demi au CHU de Montpellier. Ils réclament une révision de leurs conditions de travail et l'annulation des mises à pied. Lire la suite ⮕

Rassemblement à Montpellier pour défendre les livreursLe Mouvement des coursiers indépendants organise un rassemblement à Montpellier pour défendre les intérêts des livreurs, laissés à l'abandon par les plateformes de livraison. Les livreurs font face à des problèmes de sécurité et ne sont pas indemnisés par Uber. De plus, ils doivent acheter leurs propres équipements. Le manque de communication entre les dirigeants et les coursiers est également un problème. Lire la suite ⮕

Toulouse FC à Montpellier pour relancer la machineAprès une défaite à Liverpool, Toulouse FC affronte Montpellier pour reprendre l'avantage en Ligue 1. Montpellier traverse des problèmes extra-sportifs. Lire la suite ⮕

Manifestation à Montpellier en soutien à GazaPlusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Montpellier pour soutenir la population de Gaza et demander l'arrêt des bombardements. Malgré l'interdiction initiale, la manifestation a été autorisée par le tribunal administratif. Lire la suite ⮕