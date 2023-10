Montpellier s'offre le derby contre Sète

Sèchement battu à Nantes (0-3) lors de la 1re journée de la Marmara Spikeligue, Montpellier a ouvert son compteur à l'occasion du derby de l'Hérault, s'imposant nettement vendredi dans sa salle face à Sète (3-0, 25-20, 25-20, 25-23), en ouverture de la

Water-polo : un chaud derby entre Sète et Montpellier, paroles de joueurs !Sète Natation accueille Montpellier WP ce samedi 28 octobre (17 h 30) pour un duel désormais disputé. Lire la suite ⮕

Volley-ball : Souvenirs de derby entre Montpellier et Sète, 'Loulou est descendu de la tribune et nous a tousInterview croisée entre l’entraîneur adjoint du MHSC VB, Loïc Le Marrec (46 ans), et l’entraîneur principal de l'Arago, Luc Marquet (53 ans) avant le derby, ce vendredi (20h) au Palais des sports de Castelnau-le-Lez. Lire la suite ⮕

Montpellier: Der Zakarian à l'origine de l'altercation avec Sakho?Absent de l'entraînement ce jeudi, Mamadou Sakho était au coeur des attentions depuis la mise au jour de son altercation avec son entraîneur Michel Der Zakarian mardi matin, à l'issue d'une séance d'entraînement. L'hypothèse d'un licenciement a circulé mais les faits rapportés semblent plus nuancés... Lire la suite ⮕

Sciences participatives à Montpellier : une fresque sur l’intelligence artificielleCette expérience est menée dans le cadre du festival Va Savoir ! qui débute ce vendredi à la Halle Tropisme et ouvre ses portes au grand public jusqu'à ce dimanche 29 octobre. Lire la suite ⮕

L’Agora des savoirs ouvre sa 22e saison au centre Rabelais à MontpellierDouze nouveaux rendez-vous sont ainsi programmés avec, le 8 novembre pour l'ouverture, l’astrobiologiste Nathalie A. Cabrol. Lire la suite ⮕

L'homme retranché dans un appartement à Montpellier interpellé par le Raid sans incidentMercredi 25 octobre dans l'après-midi, un homme souffrant de schizophrénie et en rupture de traitement a menacé son beau-frère avec un couteau avant de s'enfermer dans son logement, dans le quartier du Pas-du--Loup. Le Raid est intervenu. L'homme a été hospitalisé. Lire la suite ⮕