Montpellier Handball se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions

Le MHB a attendu quarante minutes pour prendre la mesure de l’événement, mettre l’impact suffisant en défense et enfin se donner de l’air.quart de finale de la Ligue des champions de son histoire face au champion allemand Kiel, emmené par le gardien international et ex-Montpelliérain Samir Bellahcene.

Deux semaines après son élimination en demi-finale de la Coupe de France par le Paris SG (32-35), qui a provoqué la colère de son manager Patrice Canayer, les partenaires du capitaine Valentin Porte ont en partie assumé leurs responsabilités. Éliminé en Coupe, distancé en championnat par le leader et champion le Paris SG, Montpellier peut encore rêver au Final Four à Cologne, six ans après son deuxième sacre (2018), et offrir une belle sortie à son manager emblématique, qui quittera ses fonctions en jui

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OuestFrance / 🏆 60. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ligue des Champions de handball : tombeur de Zagreb (30-24), Montpellier file en quarts pour la 10e fois et attend KielAccroché à l'aller (27-27), le Montpellier Handball a assuré à la maison pour ce playoff retour de Ligue des Champions face au HC Zagreb (30-24).

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Handball : la démonstration de Montpellier dans le derby, l'humiliation de l'Usam NîmesStarligue / 19e journée. Le derby s’annonçait indécis ? Le MHB a corrigé l’Usam dans son Parnasse (27-16), dimanche 3 mars. Il n’y a jamais eu de suspense.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Saïd Ennjimi après Montpellier-PSG : « Montpellier aurait dû bénéficier de trois penalties »Saïd Ennjimi, ancien arbitre international et consultant pour « L'Équipe », considère que Montpellier a été indûment privée de deux penalties supplémentaires face au PSG, dimanche (2-6).

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Radio Foot Internationale - Ligue 1 : le PSG écrase MontpellierCe lundi au sommaire de Radio Foot internationale à 16h10 TU (17h10 Paris) : - Liga : le FC Barcelone impressionne au Metropolitano ! ; Ligue 1 : le PSG écrase Montpellier (2-6) ; - Sadio Mané le Berruyer !

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Ligue 1 : le PSG surclasse Montpellier avec un festival de buts, Mbappé brillantAprès trois matchs nuls consécutifs en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant largement à Montpellier (2-6), grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Nice n'y arrive plus en Ligue 1 et perd encore contre Montpellier !L'OGC Nice n'y arrive plus du tout en Ligue 1 en témoigne sa défaite à domicile contre Montpellier.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »