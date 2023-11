Montigné-les-Rairies. Le restaurant 'L'Ami gourmand' rouvre ses portes après 2 ans de fermeture

Le restaurant de Montigné-les-Rairies (Maine-et-Loire), 'L'Ami gourmand', a rouvert ses portes le lundi 2 octobre 2023, après une fermeture de deux ans. Lors de l'inauguration, Olivier Cailleau, vice-président de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe a rappelé l'historique de l'établissement.

Un repreneur d'expérienceAncien boulanger, puis commercial en produits surgelés, passionné de cuisine, Stéphane Leboucher qui a des racines dans la région des Rairies et de Durtal, décide de répondre à l'offre de la CCALS.

Un homme de 82 ans décède dans un accident de la route en Maine-et-LoireUn homme de 82 ans est décédé après avoir été percuté par une voiture alors qu'il traversait un passage piéton avec un chariot à Châteauneuf-sur-Sarthe, dans le nord du Maine-et-Loire. Lire la suite ⮕

L'aspirateur robot Proscenic 850T : votre meilleur ami pour un prix dérisoireProfitez de l'offre exceptionnelle sur le site Cdiscount : l'aspirateur robot Proscenic 850T est proposé à seulement 149,99 euros au lieu de 499 euros. Livraison rapide et gratuite. Il nettoie vos sols et passe la serpillière. Système de navigation complet et commande via smartphone ou commandes vocales Alexa et Google Home. Lire la suite ⮕

Intempéries en Maine-et-Loire : inondations et arbres tombés sur la routeLes pompiers du Maine-et-Loire ont effectué une trentaine d'interventions suite aux fortes pluies. Pas de blessés à déplorer. Le mauvais temps devrait continuer aujourd'hui. Lire la suite ⮕

Les temps forts de la semaine en Maine-et-Loire et en Deux-SèvresQuiz hebdomadaire du Courrier de l'Ouest pour revivre les moments forts de la semaine : vandalisme des radars, anniversaire des quadruplés d'Angers, économies d'énergie, reprise de production et projet de parc d'attractions. Lire la suite ⮕

Le CPIE Mayenne - Bas-Maine obtient le label d'association environnementaleLe CPIE Mayenne - Bas-Maine, une association engagée dans la préservation de l'environnement, reçoit le label d'association environnementale pour une période de dix ans. Une reconnaissance qui souligne l'engagement de l'association dans la protection de la nature. Lire la suite ⮕

Dix journées de la vie de Van Gogh: 23 décembre 1888, l'ami retrouvéFIGARO HORS-SÉRIE (6/10) - Gauguin a quitté la Bretagne pour Arles où les deux hommes vont se mesurer, se confronter, jusqu'au drame. Lire la suite ⮕