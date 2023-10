« Montagne d’Or » en Guyane : le conseil d’État annule la prolongation de la concession minière

C’est l’histoire d’une épopée juridique, entre la Guyane, Paris et Bordeaux. L’histoire, aussi, d’un métal qui attise depuis des siècles les convoitises en Amérique du Sud : l’or.. À l’origine, la demande d’un consortium russo-canadien Nordgold-Orea mining, pour renouveler une de ses concessions, pour une durée de 25 ans.

Le projet Montagne d’Or est le plus grand projet d’extraction d’or primaire jamais proposé en France, puisque le groupe envisage l’exploitation et le traitement par cyanuration en circuit fermé d’un gisement de 85 tonnes d’or.

Mais en janvier 2019, le ministre de l’Économie à l’époque, déjà Bruno Le Maire, s’y oppose, arguant qu’il n’est pas compatible avec les objectifs en matière de transition écologique du pays.Cadeau de Noël pour le consortium industriel : le 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Cayenne annule la décision du gouvernement.L’affaire est jugée à la cour d’appel de Bordeaux, qui confirme la décision du tribunal guyanais. headtopics.com

