Monaco se qualifie pour les play-offs de l'Euroligue

Qualifié en play-offs de l' Euroligue pour la troisième fois en trois ans, Monaco a failli laisser échapper la victoire contre le Zalgiris Kaunas jeudi soir (69-66). Des erreurs à corriger selon l'entraîneur Sasa Obradovic qui prévient que la saison est encore longue.« C'est encore trop tôt pour qu'on se félicite. Mais on a déjà une victoire de plus que la saison dernièrec'était une rencontre comme on l'attendait : physique et très tactique. Mais on a trouvé un moyen de gagner.

On doit être plus intelligents dans certaines situations comme le dernier quart-temps où on doit mieux tenir le résultat. On ne doit pas leur donner la chance de revenir dans le match, de gagner ici. Il y a de la fatigue mentale, physique chez les joueurs, c'est déjà une longue saison. Et maintenant, il y a beaucoup de pressio

