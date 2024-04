Monaco assure sa place en quart de finale d'Euroligue

Jeudi soir dans sa salle Gaston-Médecin lors de la 33e et avant-dernière journée de la saison régulière d’ Euroligue , Monaco a assuré sa place en quart de finale de la compétition. Auteurs d’une rencontre d’abord maîtrisée, puis compliquée, avec un bon Donatas Motiejunas (14 points, 7 rebonds)(18 points, 3 passes, 5 rebonds), les hommes de Sasa Obradovic se sont fait peur jusqu’au bout.

Ils accueilleront le Bayern Munich, le 11 avril prochain avec l’obligation de l’emporter pour assurer une place dans le Top 4 et ainsi, obtenir l’avantage du terrain lors des quarts de finale, qui débuteront le 23 avril. Monaco a très bien débuté, avec son Lituanien Motiejunas en forme et applaudi par les 350 supporteurs de Kaunas venus en Principauté pour pousser leur équipe à accrocher une possible 10e place, synonyme de qualification pour les play-in.Comme l’avait demandé son entraîneur la veille de la rencontre, James a également retrouvé un bon nivea

