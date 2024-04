Monaco arrache la victoire face au Zalgiris Kaunas

Monaco a arraché la victoire à domicile face au Zalgiris Kaunas (69-66), jeudi, à l'issue d'un match ardu. Les Monégasques sont assurés de disputer les play-offs. Monaco a démarré fort et tenu bon face au Zalgiris Kaunas , jeudi soir, pour signer une 22e victoire en saison régulière . Face à un collectif de cette trempe, la Roca Team n'a jamais pu relâcher ses efforts malgré une avance qui avoisinait régulièrement les dix points.

La preuve, l'équipe lituanienne est revenue à -3 à cinq secondes de la fin. Mais ce sont bien les joueurs de Sasa Obradovic qui ont eu le dernier mot, s'en sortant avec leur plus petite victoire de la saison (69-66). Trois cent cinquante supporters lituaniens avaient fait le déplacement en Principauté, mais ont aussi applaudi Donatas Motiejunas, auteur de 14 points et 7 rebonds pour Monaco

Monaco Zalgiris Kaunas Victoire Play-Offs Match Saison Régulière

