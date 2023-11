“Mon travail est toxique” : anatomie d’un cliché

Il recouvre, quand il s’agit du travail, des réalités de plus en plus dénoncées. En 2022, une étude internationale publiée par le cabinet de conseil McKinsey montrait que 25 % des salariés se disaient fréquemment exposés à des comportements toxiques au travail. D’après une autre étude, venant du cabinet Gallup, 42 % des salariés allemands se disent stressés.

Les réseaux sociaux ont, selon lui, contribué à cet emploi de “toxique” à outrance. Natalie Norfus, propriétaire et directrice du cabinet de conseil en ressources humaines The Norfus Firm, basé à Miami, aux États-Unis, y voit quant à elle le signe d’une plus grande exigence des travailleurs envers leurs entreprises depuis la pandémie.

Donald Sull, maître de conférences à la MIT Sloan School of Management, basée dans le Massachusetts, aux États-Unis, déplore cet usage de “toxique” qui empêche les environnements véritablement nocifs d’être pris au sérieux : headtopics.com

“Quand tout ce qu’on n’aime pas est ‘toxique’, il perd le pouvoir rhétorique qu’il avait autrefois. Et c’est préjudiciable, car les patrons voient ce mot et il leur devient plus facile de l’ignorer – c’est un mot à la mode que tout le monde utilise.”

Selon lui, l’adjectif “toxique” devrait ne s’appliquer qu’aux cas de malhonnêteté et de discrimination punis par la loi.offre des informations puisées dans la presse internationale sur l’environnement professionnel et personnel des Français de l’étranger, sur le même modèle queexplore également de nouvelles frontières, en alliant informations, services et dimension communautaire. headtopics.com

Quand s’inquiéter et aller chez le véto quand mon chat vomit?Votre chat a vomi, pas de panique! Les chats sont une espèce animale qui a tendance à vomir plus souvent que nous. Pourtant, cela n’est pas une raison pour prendre cette réaction à la légère, car cela peut être le signe d’un problème de santé. Lire la suite ⮕

Jean-Luc Lemoine : «J'hésite à changer mon nom en Cyril Féraud Hanouna»Chaque jour, Jean-Luc Lemoine vous offre une session de rattrapage de tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans les médias. Lire la suite ⮕

Pierre Palmade, «horrifié», s’est confié devant la juge : «Mon accident a tué ce bébé»L’humoriste Pierre Palmade, «horrifié» de savoir qu’il est la cause des blessures de trois personnes et de la fin de grossesse d’une femme, s’est confié devant la juge d’instruction lors d’une audition de trois heures, en septembre. Lire la suite ⮕

Une exposition de bande dessinée à C’est mon festival de cœurDécouvrez une bande dessinée pleine de quiproquos, d’humour, de douceur et de poésie lors de l'exposition à C’est mon festival de cœur. L'auteur, habitué à exposer ses œuvres dans sa galerie à Dinard, partage son expérience de voir ses œuvres exposées dans un festival. Lire la suite ⮕

United récupère haut mais manque de soutienPremière initiative pour United, avec ce centre de Dalot un peu long au second poteau. Lindelöf, aligné comme arrière gauche, ne peut le redresser. Coup d'envoi de ce 191e derby de Manchester donné par les Red Devils. Hommage rendu à la légende Sir Bobby Charlton. Gvardiol aligné à gauche pour Manchester City. Lindelöf à gauche et une charnière Maguire-Evans pour United. Cityzens vont viser la passe de trois pour monter sur le podium. Lire la suite ⮕

Le PSG victorieux mais avec des souvenirs amers à BrestMalgré la victoire, le PSG a été surpris par Brest et a dû faire face à une relation houleuse avec les supporters. De plus, les intempéries ont empêché l'équipe de rentrer en avion, les obligeant à faire un voyage de six heures en bus. Lire la suite ⮕