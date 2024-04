Moins de monde attendu pour la foire de Bayonne

Après une édition 2023 marquée par une fréquentation record, les autorités tablent sur moins de monde, cette année, en raison du changement de dates de l’événement. La gare routière va connaître quelques aménagements Sur les quais de Nive, dans les rues du centre-ville et, bien sûr, autour du grand chapiteau de l’esplanade Roland-Barthes, combien seront-ils ? À quelques jours de l’ouverture de la, ce jeudi 4 avril, la question est dans tous les esprits.

Le recul des dates d’une semaine, pour éviter au rendez-vous ancestral de coïncider avec le week-end de Pâques et la Semaine sainte espagnole, permettra-t-il d’éviter les niveaux records de fréquentation des deux éditions passées ? C’est en tout cas le pari des acteurs de cette foire et des autorités : moins de monde pour une ambiance plus « apaisée ». Le dispositif de sécurité reste, à quelque chose près, le même que les années précédente

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudouest / 🏆 67. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Déficit 2023 : Bercy envisagerait un dérapage à 5,6% du PIB en 2023Le niveau du déficit public s’annonce plus élevé que l’objectif de 4,9 % du PIB qui avait été fixé par le gouvernement.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

203 milliards d'euros en 2023: les rentrées de TVA augmentent moins qu'espéréConséquence du ralentissement économique, les recettes de TVA ont progressé moins vite en 2023 que lors des dernières années, selon la Direction générale des Finances publiques. Ce qui explique en partie la volonté du gouvernement de faire d'importantes économies.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Pour l'année 2023, le PDG de Carrefour touchera au moins 4,5 millions d'eurosAlexandre Bompard, PDG du groupe depuis juillet 2017, a touché 4,43 millions d'euros en 2021, 4,54 millions en 2022, et devrait toucher 4,54 millions d'euros en 2023.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Précipitations: la saison 2023-2024 déjà 'excédentaire' en France après deux années dans le rougeEntre octobre et mars, la pluie est tombée en quantité en France. Les précipitations ont en moyenne été au dessus des normales, hormis dans le Languedoc-Roussillon où la sécheresse reste alarmante.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Tuberculose : Après plusieurs années de baisse, rebond des cas en France en 2023Une étude de Santé publique France relève une augmentation de l’incidence de la tuberculose dans le pays. Et cela pourrait s’expliquer par le Covid-19

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Tuberculose: rebond des cas en France en 2023 après trois années de pandémie de Covid-19Les cas de tuberculose étaient en hausse en 2023, a constaté Santé publique France ce mardi 19 mars précisant que 'la vigilance reste de mise'.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »