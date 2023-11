Moetai Brotherson (président de la Polynésie française) : « On ne peut pas faire ces Jeux contre la populat...

J'ai eu une réaction de solidarité. Je n'ai pas de ressentiments vis-à-vis des organisateurs de cette marche et de cette pétition. Je comprends leurs inquiétudes, je suis moi-même très attaché à la sauvegarde de notre patrimoine environnemental et culturel. Mais ce que je veux, c'est qu'on reste dans un niveau des discours rationnel.Certains manifestants ne semblent pas vouloir en rester là.

« Il va donc falloir faire des efforts pour aller vers ces protestataires, pour les rassurer et leur dire qu'on étudie réellement toutes les propositions qu'ils font »En tant que président du pays, vous vous retrouvez dans une position un peu délicate, comme une sorte de médiateur entre deux camps et deux philosophies très éloignés.

Je suis avant tout le président des Polynésiens, donc leur défenseur. Il faut que cela soit bien clair. Mais je ne suis l'ennemi de personne. L'intérêt du pays, c'est que cette épreuve de surf ait lieu ici. Il y a un intérêt économique et culturel. C'est l'occasion de réaffirmer que le surf est né en Polynésie. C'est une opportunité extraordinaire si on arrive à faire quelque chose de positif. headtopics.com

Il faut déjà plus de monde dans la Tour pour l'épreuve des JO que pour la Tahiti Pro. Et surtout, pour les retransmissions, le contexte est très différent. La WSL fait un streaming vidéo pour son site internet alors que pour les JO il s'agit d'un Broadcast TV en haute définition avec des exigences de débit qui n'ont rien à voir. Ça implique des serveurs.

Oui, cela peut en effet s'envenimer si on doit aller vers l'installation de la nouvelle tour. J'entends par ailleurs dans certains posts qu'il ne faut pas la fabriquer car on gagnera 500 millions (Un retour en arrière semble donc improbable... headtopics.com

