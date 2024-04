Modernisation de l'aéroport Marseille Provence pour attirer les touristes étrangers

Avec une fréquentation record de 10,8 millions de passagers et sa modernisation, l'aéroport Marseille Provence veut attirer les touristes étrangers et développer ses destinations internationales pour soutenir sa croissance. L’aéroport Marseille Provence n’avait pas mené de tels travaux depuis les années 90 avec la création du hall B.

Plus de 30 ans plus tard, la refonte du terminal 1 en bâtiment moderne, pour 200 millions d’euros, doit correspondre aux standards internationaux et améliorer l'expérience des voyageurs. Le 17 juin, les passagers transiteront par la même entrée principale avant de déambuler devant 18 nouvelles enseignes très locales. « Dès qu'ils auront posé un pied dans l'aéroport, ils seront déjà en Provence », assure Julien Boullay, le directeur commercial et marketing. Le parcours optimisé doit aussi permettre d'augmenter le panier moyen des clients : « Nous estimons que les dépenses dans les commerces vont augmenter de 50% », reprend le responsabl

