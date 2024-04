Mobilité en Île-de-France : les résultats de l'enquête de l'Institut Paris Région

D'octobre 2022 à mi-avril 2023, l'Institut Paris Région a collecté les données de 3 337 Franciliens pour étudier la mobilité en Île-de-France. Dany Nguyen Luong, directeur du département mobilité transports au sein de l'Institut, nous présente ces résultats publiés ce jeudi. Un Francilien actif sur quatre change de mode de déplacement dans la semaine. Les volontaires ont accepté de s'équiper d'un boîtier qui permet de suivre très précisément tous leurs déplacements sur la durée de l'enquête.

Le nombre et la sélection des volontaires par âge, département d'habitation et catégorie socioprofessionnelle permettent d'avoir un échantillon représentatif de la population francilienne de 16 à 80 ans

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LeParisien_75 / 🏆 73. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pâques 2024 : 4 chasses aux œufs à Paris et en Île-de-FranceVous avez déjà écumé toutes les cachettes de votre appartement les années précédentes ? Voici 5 idées pour sortir chasser le chocolat avec les enfants

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

JO Paris 2024 : les restrictions de circulation en Île-de-France en 19 cartesLe préfet de police Laurent Nuñez a présenté, au terme de plusieurs semaines de concertation, les dispositifs définitifs qui seront déployés dans la région pendant les Jeux de Paris. Le Parisien les a compilées pour vous en faciliter la lecture.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Les meilleurs lycées d’Île-de-France 2024 : Paris surreprésenté, le classement exclusif du ParisienComme chaque année, Le Parisien établit le classement des meilleurs établissements secondaires franciliens. Objectif : mettre en avant les lycées qui ont d’excellents résultats tout en faisant progresser leurs élèves grâce à l’apport de l’équipe pédagogique.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

France 3 Paris Île-de-France partenaire de l'Orchestre National d'Île-de-France présente 'Les Immortels' le 25L'Orchestre National d'Île-de-France rend hommage à deux génies de la musique classique avec le célèbre Concerto n°23 de Mozart et la bouleversante 5e Symphonie de Chostakovitch. Un programme éclatant sous la direction de...

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

Éducation nationale : Bernard Beignier nommé recteur de l’académie d’Île-de-France et de ParisL’ancien recteur d’Aix-Marseille quitte la région provençale pour la capitale. Bernard Beignier a été nommé ce mercredi à la tête de la région académique d’Île-de-France et de Paris, lors du Conseil des ministres.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Allemagne du 23 marsNotre pronostic : la France bat l’Allemagne et plus de 1,5 but dans le match (1.96)

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »