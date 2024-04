Mobilisation à Cahors pour dénoncer la privatisation de la gestion du chômage

02/04/2024

Actualités Nouvelles

La CGT a organisé une mobilisation à Cahors pour informer les demandeurs d'emploi, leur apporter son soutien et dénoncer la privatisation de la gestion du chômage. Le leader de la CGT rappelle également les conséquences de cette privatisation dans un contexte d'inflation et de hausse des tarifs électriques et du logement.

