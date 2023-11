MISTRAL AI : l'espoir français face aux géants américains

Sa promesse de déployer une IA générative rivale de ChatGPT (OpenAI) ou Claude (Anthropic, soutenue par Google et Amazon) fait de la startup fondée par Arthur Mensch, Guillaume Lampe et Timothée Lacroix, une pépite très regardée et ce, jusqu'au plus haut sommet de l'Etat. Les industriels attendent aussi de pied ferme cette solution « souveraine », comme le montre la levée de fonds de 105 millions d'euros conclue par l'entreprise deux mois à peine après sa création, en juin dernier.

Le tour de table a été mené par le fonds américain Lightspeed Venture Partners et soutenu, entre autres, par les industriels français Rodolphe Saadé (CMA-CGM, actionnaire de La Tribune) et Xavier Niel (Free). Depuis, Mistral AI a sorti fin septembre son premier large modèle de langage (LLM). La pépite tricolore a fait le choix de l'open source, permettant à la communauté des développeurs de s'emparer de ses outil





