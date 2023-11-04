Missy Elliott, Kate Bush ve Willie Nelson Rock Pantheonuna Katıldı

Missy Elliott, Kate Bush ve Willie Nelson, 3 Kasım Cuma akşamı New York'ta düzenlenen Amerikan müzik elitinin bir töreninde rock pantheonuna katıldı. Bazı sanatçılar, Gazze Şeridi'ndeki insanlık durumunu eleştirdi. Geçmişteki Gorge Michael, rockçı Sheryl Crow, R&B grubu The Spinners, 2023 Rock & Roll Hall of Fame'in bir parçasıdır. Rock pantheonu, 1986'daki ilk baskısından bu yana soul, blues, R&B, folk, country ve rap gibi diğer türleri de içermektedir
. Kaliforniya grubu Rage Against the Machine'in üyesi Tom Morello, Brooklyn'deki Barclays Center'daki gala konserinin yanında 'ATEŞKES' yazılı bir kağıtla fotoğraf çektirdi. İsrail'in saldırısı ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumu açıkça dile getirmedi. Sadece müzisyen, ödülü sevdiği grubun müziği ve politik taahhütleri için kabul ederken, 'Dünya, sıradan insanlar tarafından değiştirilir (...) daha insan, barışçıl ve adil bir ülke ve dünya için çaba göstermek isteyen insanlar tarafından', dedi. Tutkulu konuşmasının ardından, hip-hop'un ilk kadın yıldızı Missy Elliott'un performansı geldi ve pantheona giriş yaptı. Elliott, Queen Latifah tarafından tanıtıldı
France Actualités
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La source: Madamefigaro | Lire la suite »
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La source: closerfr | Lire la suite »
La source: Madamefigaro | Lire la suite »