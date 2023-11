MissionH24 présente son prototype de voiture de course fonctionnant à l'hydrogène

MissionH24 a présenté son prototype de voiture de course le 11 octobre, celui-ci porte désormais un nom : le H24EVO et il tournera uniquement à l' hydrogène . Le dernier-né de MissionH24 est issu du fruit de la collaboration entre H24Project et l' Automobile Club de l'Ouest. Sa mission ? Prouver que les voitures à hydrogène ont parfaitement leur place en compétition . Le H24EVO représente un pas de géant dans le processus de décarbonation des sports mécaniques.

Si l' hydrogène est sérieusement considéré pour servir de carburant à des voitures « classiques » (par exemple), il commence tout juste à être envisagé dans les grandes compétition s comme celle des 24 heures du Mans.MissionH24 a largement sollicité sa communauté sur les réseaux sociaux pour trouver un petit nom à donner à son prototype. Parmi toutes les propositions suggérées, le choix final a été sélectionné par un jur





