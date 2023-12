Mise en examen et détention provisoire pour le gourou d'un mouvement international de yoga

Gregorian Bivolaru, gourou d'un mouvement international de yoga, a été mis en examen vendredi soir pour viols, abus de faiblesse, séquestration et traite d'être humains en bande organisée. Il a été placé en détention provisoire. "Nous allons travailler sur le dossier et établir son innocence", assure son avocat.

Le gourou d'un mouvement international de yoga a été mis en examen à Paris vendredi soir et écroué, dans une vaste affaire de violences sexuelles, alors que d'autres mises en examen sont en cours. Barbe et cheveux blancs, Gregorian Bivolaru, de nationalités roumaine et suédoise, âgé de 71 ans, est apparu les yeux cernés dans le box, lors d'une audience devant une juge des libertés et de la détention. Cette dernière a décidé de son placement en détention provisoire. "Il y a vraiment matière à examiner à fond les conditions dans lesquelles vous développez votre doctrine et faites venir des fidèles de l'organisation que vous dirigez et dont vous êtes le haut personnage à l'aura extrêmement puissante", lui a expliqué la jug





