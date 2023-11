Mikolaj Grynberg, histoires juives polonaises

«On se regarde les uns les autres et on n’en croit pas nos oreilles, car chez nous, à vrai dire, on n’aime pas trop les juifs.»Le secret d’une génération à l’autre se retrouve dans d’autres témoignages. Une femme se dispute tout le temps avec sa mère :

«Nous nous affrontions avec acharnement, mais en silence. Il n’y avait pas d’explosions, juste un grognement sifflant de mèche d’allumage.» La fille finit par s’éloigner à l’étranger. A chaque retour en Pologne, elle demande à être conduite sur la tombe de ses grands-parents qu’elle n’a jamais connus. La mère ne veut pas, jusqu’à ce qu’elle finisse par céder. Elle aurait préféré être à la retraite pour dire à sa fille qu’elle était

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ACTUFR: Fibre optique dans l'Oise : ça s'accélère dans les zones ruralesLe développement de la fibre optique s'accélère dans l'Oise. Avec le retrait au plus tard en 2030 du réseau cuivre, 650 communes restent à accompagner en zone rurale.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

ACTUFR: McDo dans les starting-blocks pour son ouverture dans le nord de l'OiseTout est prêt pour accueillir les clients au McDonald's de Breteuil mardi 7 novembre. 45 collaborateurs ont été recrutés spécialement par le géant mondial du fast-food.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Dans le Puy-de-Dôme, les cabines de téléconsultation dans les pharmacies se développentLes cabines de téléconsultation se multiplient dans les pharmacies. Le phénomène prend de l’ampleur dans les villes aussi bien qu’à la campagne. Face au manque chronique de médecins généralistes, les officines s’adaptent...

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

BFMTV: Paris: un corps découvert dans une voiture lors d'un incendie dans le 13e arrondissementINFO BFM Paris Ile-de-France - Un corps calciné a été retrouvé dans un véhicule, alors que les pompiers intervenaient pour un incendie dans un parking.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

CNEWS: Paris : un homme retrouvé mort dans une voiture incendiée dans le 13e arrondissementUn homme a été retrouvé mort dans une voiture incendiée dans le 13e arrondissement de Paris mardi soir, a annoncé le parquet ce mercredi 1er novembre.

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕

BFMTV: 'De très funestes souvenirs': Suzanne Goldberger, survivante de la Shoah, réagit aux tags d'étoiles de...Suzanne Goldberger pointe surtout du doigt la passivité des Français face à la multiplication du nombre d'actes antisémites en France.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕