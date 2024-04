Mikkel Hansen mettra fin à sa carrière après les Jeux

Le Danois Mikkel Hansen, élu trois fois meilleur joueur du monde, qui a joué dix ans au PSG, a annoncé mercredi la fin de sa carrière. Il quittera les terrains après les Jeux Olympiques de Paris 2024. À 36 ans, il raccrochera cet été après les Jeux Olympiques de Paris 2024 (26 juillet - 11 août). Hansen, arrière gauche, restera comme un des plus grands joueurs de handball de tous les temps.

Avec la sélection du Danemark, il est champion olympique (en 2016), du monde (2019, 2021 et 2023) et d'Europe (2012). Mikkel Hansen a également été récompensé par trois titres de meilleur joueur du monde, en 2011, 2015 et 2018

