Microsoft va continuer de proposer une version sans abonnement pour la suite Office

Voilà une excellente nouvelle pour les utilisateurs et les utilisatrices de la suite Office : Microsoft va bel et bien continuer de proposer une version sans abonnement.Rappelons que la suite bureautique de Microsoft vous permet d'accéder à de nombreux outils et logiciels très pratiques tels que Word, PowerPoint, Excel, ou encore Outlook.À partir de l'année prochaine, une nouvelle version de la suite Office sera officiellement proposée par Microsoft.

Comprenez donc par là que vous pourrez continuer d'utiliser Word et consorts sans avoir à passer obligatoirement par un abonnement, et que vous pourrez toujours installer les logiciels en local sur votre ordinateur., une préversion de Microsoft Office 2024 est déjà en circulation auprès d'une poignée d'utilisateurs. Une excellente nouvelle, puisque nous ignorions encore si la société américaine continuerait de proposer des versions standalone de sa suite logicielle.Pour celles et ceux qui souhaiteront faire l'acquisition de cette nouvelle version d'Office sans abonnement, sachez qu'un seul paiement sera requis de votre par

:

JOURNALDUGEEK: Marvel en difficulté : une baisse de popularité inquiétanteAprès une décennie de règne sans partage sur le box-office, l’écurie de super-héros montre de sérieux signes de faiblesse. Le dernier volet des aventures de Scott Lang a été malgré lui cité parmi les preuves d’une certaine baisse de popularité de Marvel. Le nouveau film de l’écurie a été pensé non pas comme une suite directe à une série Disney+, mais bien trois.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »

MEDİAPART: Les Etats généraux de la presse indépendantePlus de 80 médias, organisations et collectifs de journalistes organisent les « Etats généraux de la presse indépendante ». Cette initiative, proposée par le FPL, est une réponse à des états généraux présidentiels de l’information voulus par l’Elysée. Nous vous donnons rendez-vous le 30 novembre pour une grande réunion publique à Paris, qui sera suivie d’événements en régions. Inscrivez-vous., se concrétise. Soixante-dix médias indépendants et une quinzaine de syndicats, organisations, collectifs de journalistes ont rejoint cette initiative. C’est un événement rare que de voir une large partie de la profession se retrouver pour défendre des valeurs communes et un droit fondamental : la liberté d’informer, c’est-à-dire le droit de chacune et chacun d’accéder à une information pluraliste, indépendante et de qualité. Ces Etats généraux de la presse indépendante ne sont pas une affaire de journalistes parlant entre journalistes

La source: Mediapart | Lire la suite »

GQ_FRANCE: Une cinéaste débutante remporte le prix Un Certain Regard à CannesUne bande d’adolescentes passent des vacances bien arrosées sur une île grecque : pas exactement le genre de choses que l’on a l’habitude de voir à Cannes. Ce n’est pas non plus tous les jours qu’une cinéaste débutante y décroche le prestigieux prix Un Certain Regard. En cochant avec succès ces deux cases, How To Have Sex – qui pose un regard à la fois doux et révolutionnaire sur les questions du désir et du consentement, et les traumatisantes zones grises qui leur sont inhérentes – signalait en fanfare la naissance d’une future grande cinéaste : Molly Manning Walker.

La source: GQ_France | Lire la suite »

LACROİX: L'OCDE enquête sur une multinationale chinoise accusée de non-respect des droits humains et environnementauxLa branche française de l'OCDE a donné son feu vert pour entamer une procédure à l'encontre d'une multinationale chinoise accusée de non-respect des droits humains et environnementaux dans ses processus de fabrication. Cette démarche fait suite à une saisine du groupe socialiste de l'Assemblée nationale et à une enquête lancée par le ministère de l'économie français.

La source: LaCroix | Lire la suite »

FRANDROİD: Pack Xiaomi 13T Pro (1 To) + Xiaomi Watch 2 Pro à 699 € chez DartyLa Fnac propose un pack regroupant un Xiaomi 13T Pro et une Xiaomi Watch 2 Pro avec une réduction de 200 euros. Le smartphone est puissant avec un écran 144 Hz et une charge rapide de 120 W. La montre a une autonomie de deux jours. Le pack est disponible chez Darty à 699 euros.

La source: Frandroid | Lire la suite »

20MİNUTESMARS: Un prévenu veut être une lumière pour autruiAu tribunal correctionnel de Marseille, Gérard Gallas explique sa philosophie de vie et son désir d'être un exemple pour inspirer les autres.

La source: 20minutesMars | Lire la suite »