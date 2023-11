Microsoft offre une plus grande flexibilité aux utilisateurs de Windows

Diverses nouveautés ont ponctué cette semaine avec en tête de fil les annonces faites par Microsoft durant sa conférence « Ignite », offrant une plus grande flexibilité aux utilisateurs concernant les applications intégrées. Cette mise à jour permettra de désinstaller une sélection plus large d'applications préinstallées, notamment la Camera, Cortana, Photos, People et le client Remote Desktop (MSTSC).

Cette évolution répond à une demande de longue date des utilisateurs de Windows, souhaitant une plus grande autonomie dans la gestion des logiciels préinstallés. Additionnellement, les utilisateurs de Windows dans l'Espace Économique Européen (EEE) pourront désormais désinstaller Edge, Bing et la majorité des applications préinstallées, grâce à de nouvelles réglementations comme le Digital Markets Act (DMA). Cela marque une étape importante dans l'ouverture du système d'exploitation de Microsoft à des configurations plus personnalisées





