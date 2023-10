Microsoft et Alphabet affichent des performances contradictoires alors que la saison des résultats accélère

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie.

Wall Street termine en baisse, Alphabet plombe les indicesLa Bourse de New York a terminé en baisse, mercredi, froissée par les résultats jugés décevants d'Alphabet et pénalisée, une nouvelle fois, par sa dépendance vis-à-vis d'une poignée de valeurs technologiques. Lire la suite ⮕

Microsoft regrette les Windows Phone… et moi aussiLe patron de Microsoft a exprimé des regrets concernant l'abandon de Windows Phone. La firme n'aurait pas dû laisser tomber son OS mobile et tout le monde devrait le regretter. Lire la suite ⮕

Microsoft impose un sondage aux internautes qui tentent de télécharger Google ChromeMicrosoft inaugure une nouvelle méthode afin d'encourager ses utilisateurs à préférer Edge à Google Chrome. Si vous tentez de télécharger ce dernier à partir du navigateur de Microsoft, un sondage se déclenchera. Lire la suite ⮕

Microsoft fête les 40 ans de Word et évoque les nouveautés à venirLe logiciel de traitement de texte de Microsoft, lancé le 25 octobre 1983, fête son quarantième anniversaire. À cette occasion, la firme de Redmond fait une introspection de Word et évoque les nouveautés à venir dans l’utilitaire. Lire la suite ⮕

Windows 12 et l'IA : Microsoft nous en dit plusMicrosoft confirme que Windows mise sur tapis sur l'intelligence artificielle. Lire la suite ⮕