Microsoft bloque les accessoires non autorisés pour les consoles Xbox

Microsoft commence à bloquer les accessoires issus d'autres fabricants et qui pouvaient jusqu'à maintenant être utilisés pour jouer à la

Pendant longtemps, il était possible pour tous ceux qui jouaient à la Xbox de commander sur Amazon une manette ou un joystick qui n'étaient pas construits par Microsoft, mais fonctionnaient avec leur console. Une opportunité qui permettait de payer ces accessoires moins chers que ceux commercialisés directement par le géant américain. Mais une opportunité qui devrait malheureusement rapidement prendre fin.

Xbox : Microsoft va bientôt bloquer les accessoires non officiels sur ses consolesLes accessoires non officiels connectés sur les consoles de Microsoft seront bientôt bannis. La firme de Redmond vient d'annoncer qu'elle bloquerait systématiquement tous les appareils non autorisés connectés sur ses Xbox .

Xbox : Microsoft va bientôt bloquer les manettes et autres accessoires sans licence officielle Microsoft commence à bloquer les accessoires issus d'autres fabricants et qui pouvaient jusqu'à maintenant être utilisés pour jouer à la Xbox .

Microsoft déploie une nouvelle mise à jour pour l'application 'Accessoires Xbox' Microsoft annonce le déploiement d'une fonctionnalité attendue depuis longtemps par certains membres de la communauté Xbox : le mappage des entrées manette-clavier sur PC et console.

