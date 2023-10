Michael Cheika après la défaite de l'Argentine en petite finale : « On reviendra encore plus forts »

: « C'est possible. Le match aurait pu se terminer d'une autre façon, surtout quand on voit les quinze dernières minutes. Mais il s'est terminé comme il s'est terminé. On a fait tout notre possible. On méritait plus aussi bien en termes de résultat qu'au niveau de l'arbitre. On a loupé deux ou trois occasions. On perd de trois points, ce n'est pas beaucoup.Pour moi, être ici le 27 octobre c'est très positif.

Les gens qui nous ont accompagnés pendant sept matches... On a eu l'impression de jouer à domicile. On a reçu des messages du monde entier, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. On a disputé 7 matches; ça aussi c'est positif. C'est dur de parler après une défaite. Mais on voulait que l'Argentine soit fière de nous. On a démontré qu'on pouvait faire de grandes choses.

On a mal commencé, on s'est amélioré. Il y a eu des moments difficiles mais on n'a pas paniqué. On aimerait que ce soit linéaire, que tout aille bien. Mais on sait qu'on a des moments faibles et on fait le nécessaire pour remonter. » headtopics.com

