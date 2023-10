Meurtre d'une femme à Bois-Blancs : un mineur non accompagné mis en examen pour homicide volontaire

Le profil du suspect se précise, dans l'affaire du meurtre d'une femme de 68 ans, dans le quartier Bois-Blancs à Lille (Nord), le 18 octobre 2023.Ce vendredi 27 octobre, le parquet confirme à Lille actu que l'individu interpellé est un mineur non accompagné, et donc de nationalité étrangère.

Une information judiciaire a été ouverte, et le suspect a été mis en examen pour homicide volontaire, précise encore le parquet. Il a été placé en détention provisoire.Sa nationalité n'as pas été précisée, et il est expliqué que 'des investigations relatives à son identité sont toujours en cours'.

