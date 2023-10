Metropolitans 92 : Vers un départ anticipé de Dee Bost ?

en approche au Galatasaray Istanbul. Une offre qui pourrait lui permettre de trouver un échappatoire (avec la BCL en prime) à une situation catastrophique (8 défaites en 8 matchs), alors qu’il s’enlise dans la médiocrité ambiante (6 points à 2/11 et 6 passes décisives lors de son dernier match contre Blois), tout en octroyant une petite enveloppe financière à Boulogne-Levallois.

Libéré par l’ASVEL l’été dernier afin de favoriser l’émergence de Noam Yaacov, Dee Bost a déjà porté les couleurs du Galatasaray Istanbul. C’était entre l’été 2021 et janvier 2023, avant qu’il ne mette la pression sur le club stambouliote afin de rompre son engagement.

