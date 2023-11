Météo Var: de fortes pluies accompagnées de rafales de vent attendues ce jeudi, jusqu'à 21°C à Toulon

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninMétéo Var: du soleil et des températures très agréables ce samedi, 22°C à Toulon et 23°C à Sainte-Maxime

EUROPE1: Inflation alimentaire : «Le prix des bonbons a augmenté de 21%» selon l'UFC-Que ChoisirNoé Bauduin, chargé d’études à l’UFC-Que Choisir répond aux questions d’Alexandre Le Mer.

OUESTFRANCE: Une hausse de 21 % en un an : pour Halloween, le prix salé des sucreriesL’inflation des paquets de bonbons est conséquente dans les rayons des supermarchés. En cause : l’explosion des prix des matières premières, notamment le sucre et l’amidon.

ACTUFR: Feu de cave dans un immeuble de Sées : 21 personnes évacuées, un homme hospitaliséLes pompiers sont intervenus sur un feu de cave dans un immeuble de Sées, lundi 30 octobre vers 20 h 10. 21 personnes ont été évacuées. Un homme de 51 ans a été hospitalisé.

OUESTFRANCE: Un jeune homme de 21 ans arrêté pour détention de stupéfiants à RennesUn jeune homme de 21 ans a été arrêté à Rennes pour détention, cession et consommation de stupéfiants. Il affirme qu'il était simplement en train de manger un kebab lorsque la police l'a interpellé.

FRANCE3PROVENCE: Reine du chocolat, à seulement 21 ans, Justine Guerné devient Meilleure apprentie de FranceLa jeune femme, originaire d'Alsace-Lorraine, est en formation chez le champion du monde de pâtisserie Quentin Bailly, à Lille. Elle espère pouvoir un jour ouvrir sa propre chocolaterie.

BFMTV: Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 21,92% en octobre152.383 véhicules particuliers ont été immatriculés dans l'Hexagone le mois dernier selon la Plateforme automobile. Le groupe Renault a vu ses immatriculations bondir de 30,6%.

