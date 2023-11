Météo Rhône: des averses et du vent ce jeudi, 16°C à Lyon cet après-midi

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

IPHONFR: Apple sort déjà deux nouveaux MacBook Pro 14 et 16' : avec puce Apple silicon M3Des performances surprenantes et des tarifs... inattendus !

FRANDROID: Apple MacBook Pro 16 M3 Pro 2023 : meilleur prix, fiche technique et actualité – PC portablesLe MacBook Pro 16 M3 Pro est un ordinateur portable officialisé le 31 octobre 2023 par Apple. Il reprend globalement la solution introduite par le MacBook Pro M1 Pro avec un SoC Apple M3 Pro (ou M3 Max) gravé en 3 nm q3 nm qui offre de meilleures performances notamment graphiques.

CLUBIC: 16 applications malveillantes identifiées sur le Google Play StoreLes chercheurs ont découvert de nouvelles variantes de malwares et 16 applications infectées téléchargeables depuis le Google Play Store. Parmi elles, des jeux hébergeant des adwares qui diffusent de la publicité intrusive sur les appareils infectés.

CLUBIC: Désinstallez d'urgence ces 16 applis dangereuses du Google Play Store16 applications malveillantes, dont l’une a été téléchargée plus d'un million de fois sur le Play Store, sont dangereuses et doivent être supprimées le plus vite possible.

VOGUE.FR: Britney Spears : les 16 plus grandes révélations du nouveau livre de l'icône popLe livre poignant de la star de la pop, The Woman in Me, sortait dans les librairies du monde entier le 24 octobre dernier. Voici ce qu'il faut en retenir.

IPHONFR: Les iPhone 16 Pro pourraient bénéficier d'un meilleur zoom que les iPhone 15 ProUne rumeur suggère que les futurs iPhone 16 Pro pourraient avoir un meilleur zoom que leurs prédécesseurs, tandis que le Galaxy S24 Ultra de Samsung risque de perdre en qualité de grossissement. La source de cette information est asiatique, proche des circuits de production d'Apple. Les bruits de couloir affirment également que cette nouvelle technologie présente d'autres avantages majeurs, notamment un module photo dorsal plus fin et plus léger.

