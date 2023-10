Météo et grandes marées : la Vendée placée en vigilance orange vague-submersion

Ce samedi 28 octobre, alors que les grandes marées sont attendues, Météo France a relevé son alerte, plaçant la Vendée en vigilance orange vague-submersion. Des débordements d'eau sont en effet attendus dans de nombreuses communes du littoral, entre 15 h et 18 h samedi (durant la pleine mer).Le département est toujours en vigilance jaune pour risque d'orages, pluie et vent.Le coefficient de la marée sera entre 101 et 103.

Des plages ferméesD'ores et déjà, Saint-Gilles-Croix-de-Vie a fermé l'accès à ses plages, par arrêté municipal. Même chose sur l'île de Noirmoutier : plusieurs rues de Noirmoutier-en-L'Île sont fermées à la circulation. Il est également interdit de se rendre sur les plages.

