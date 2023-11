Météo Côte d’Azur: de fortes pluies accompagnées de rafales de vent attendues ce jeudi, jusqu'à 19°C à Nice

Météo Côte d’Azur: des rares averses ce dimanche avec quelques éclaircies, 21°C à Nice et 22°C à MentonMétéo Côte d’Azur: de fortes pluies attendues ce vendredi, le département placé en vigilance rouge, 22°C à Nice

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MAGAZINECAPITAL: Pfizer en perte au 3e trimestre après le déclin de ses ventes Covid-19Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Fête foraine : attractions et animations du 1er au 19 novembre 2023 au LudeLuna Park a posé ses manèges au Lude sur la place du Mail. Du 1er au 19 novembre 2023, une trentaine d'attractions attendent les visiteurs, petits et grands.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Indécis et dépassé : Boris Johnson critiqué pour sa gestion du Covid-19Les anciens conseillers de Boris Johnson n’ont pas ménagé l’ancien premier ministre britannique lors de l'enquête publique consacrée à la pandémie, révélant son attitude changeante et parfois préoccupante face à la pandémie mondiale.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Indécis et dépassé: Boris Johnson éreinté pour sa gestion du Covid-19Indécis, dépassé par les événements, peu soucieux des victimes... L'ex-Premier ministre britannique Boris Johnson a été éreinté par ses anciens conseillers pour...

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

LEPOINT: Boris Johnson critiqué pour sa gestion du Covid-19L'ex-Premier ministre britannique Boris Johnson a été éreinté par ses anciens conseillers pour sa gestion du Covid-19 lors de l'enquête publique consacrée à la pandémie.

La source: LePoint | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: Indécis et dépassé: Boris Johnson éreinté pour sa gestion du Covid-19Indécis, dépassé par les événements, peu soucieux des victimes... L'ex-Premier ministre britannique Boris Johnson a été éreinté par ses anciens conseillers pour sa gestion du Covid-19 mardi lors de l'enquête publique consacrée à la pandémie

La source: laprovence | Lire la suite ⮕