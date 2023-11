Météo : comment sont choisis les noms des tempêtes et ouragans ?

Vigilance extrême. Alors que l'ouragan Otis se rapproche dangereusement des côtes mexicaines et s'annonce «potentiellement catastrophique», la population de la région d'Acapulco a été appelée à se mettre à l'abri. Otis a été classé en catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, soit le niveau le plus élevé. Mais d'où vient son nom ? Celui-ci n'est pas le fruit du hasard.

Ces organismes sont entre autres chargés de proposer des listes de noms pour les phénomènes climatiques sévères à venir dans leur zone. Une liste préétablie comporte 21 noms Pour les Caraïbes, le Golfe du Mexique et l’Atlantique nord, le National Hurricane Center (Centre national des Ouragans, aux États-Unis) dispose de six listes de 21 noms chacune, à raison d’une liste par an.

Mexique: 48 morts et 6 disparus après l'ouragan Otis, l'aide se déploie lentementL'ouragan Otis qui a dévasté la côte Pacifique au Mexique, et en particulier la célèbre station balnéaire d'Acapulco, a fait 48 morts, et 6 personnes restent portées disparues dimanche, selon les autorités qui commencent à distribuer l'aide humanitaire. Lire la suite ⮕

Mexique: 48 morts et 6 disparus après l'ouragan Otis, l'aide se déploie lentementL'ouragan Otis qui a dévasté la côte Pacifique au Mexique, et en particulier la célèbre station balnéaire d'Acapulco, a fait 48 morts, et 6 personnes restent po... Lire la suite ⮕

Mexique: 48 morts et 6 disparus après l'ouragan Otis, l'aide se déploie lentementVue aérienne des dégâts causés par l'ouragan Otis à Acapulco, Mexique, le 28 octobre 2023 Lire la suite ⮕

Mexique: 48 morts et 6 disparus après l'ouragan Otis, l'aide se déploie lentementL'ouragan Otis qui a dévasté la côte Pacifique au Mexique, et en particulier la célèbre station balnéaire d'Acapulco, a fait 48 morts, et 6 personnes... Lire la suite ⮕

Mexique : 48 morts et 6 disparus après l'ouragan Otis, l'aide se déploie lentementL'ouragan Otis qui a dévasté la côte Pacifique au Mexique, et en particulier la célèbre station balnéaire d'Acapulco, a fait 48 morts, et 6 personnes restent portées disparues dimanche, selon les autorités qui commencent à distribuer l'aide humanitaire. Lire la suite ⮕

Mexique : Le bilan de l’ouragan Otis grimpe à 48 morts et 6 disparusL’ouragan, de force maximale 5, a frappé Acapulco mercredi au petit matin, dévastant la station balnéaire de près de 780.000 habitants Lire la suite ⮕