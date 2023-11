Météo : comment les villes se mobilisent face à la tempête Ciaran

D'ailleurs, le trafic TER sera interrompu le jeudi 2 novembre dans cinq régions : les Pays-de-la-Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, le Centre Val-de-Loire et la Bretagne. Aussi, 3.200 pompiers seront mobilisés dans la nuit du 1er au 2 octobre, a annoncé Gérald Darmanin, dans six départements : la Manche, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique. À écouter également dans ce journal.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: 'La tempête Ciaran sera aux abords de la France ce mercredi soir', indique Météo FranceVIDÉO - Météo France organise ce mardi une conférence de presse sur la tempête Ciaran, qui va frapper violemment l’ouest de la France à partir de ce mercredi soir.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Suivez en direct la conférence de presse de Météo France sur la tempête CiaranVIDÉO - Météo France tient une conférence de presse sur la tempête Ciaran qui doit frapper l'ouest de la France à partir de mercredi soir.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciarán : Météo France place le département de l'Orne en vigilance jauneLa tempête Ciarán devrait frapper la France dès le mercredi 1er novembre. C'est pourquoi Météo France a placé l'Orne en vigilance jaune à partir de mercredi soir. Explications.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

CNEWS: Météo : pourquoi la tempête Ciarán qui arrive en France est exceptionnelleAnnoncée dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre sur les côtes bretonnes et le nord-ouest de la France, la tempête Ciaran pourrait faire d’importants dégâts, avec des vents allant jusqu’à 150 km/h.

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : du vent jusqu'à 170 km/h, une vigilance rouge 'probable', selon Météo FranceAvec les vents violents de la tempête Ciaran, Météo France juge 'probable' un passage en alerte rouge ce mercredi 1ᵉʳ novembre. Le début de la tempête est prévu dans la soirée.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : Météo France place trois départements en vigilance rouge pour vents violentsCompte tenu des fortes rafales annoncées, Météo France a placé trois départements de l'Ouest en vigilance rouge vent. Quatorze autres sont en orange.

La source: actufr | Lire la suite ⮕