Météo Bouches-du-Rhône: de fortes pluies accompagnées de rafales de vent attendues ce jeudi, jusqu'à 21°C à Marseille

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninMétéo Bouches-du-Rhône: de la pluie attendue ce vendredi, le département en vigilance "vague et submersions", 23°C à Marseille

BFMTV: Météo Bouches-du-Rhône: journée ensoleillée avec des nuagesVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du mercredi 1er novembre 2023 pour Marseille sur la chaîne BFM Marseille Provence.

BFMTV: Bouches-du-Rhône: quatrième épisode de forte houle en trois semainesVIDÉO - Paul Marquis, météorologue indépendant et fondateur d'E-Meteo Service, est l'invité de Bonsoir Marseille ce mercredi 1er novembre. Il évoque le nouvel épisode de forte houle qui se prépare sur le littoral méditerranéen, le quatrième en très peu de temps.

BFMTV: Bouches-du-Rhône: un Gardannais veut ouvrir le plus grand musée du jeu vidéo du mondeVIDÉO - Un Gardannais a pour projet d'ouvrir le plus grand musée du monde de jeux vidéo. Il possède déjà des centaines de consoles et de jeux de toutes les époques. Le musée devrait voir le jour en Seine-et-Marne en 2026.

BFMTV: Bouches-du-Rhône: la fléau des livraisons par drone dans les prisonsVIDÉO - Argent, drogue, téléphone portable… les livraisons par drone dans les prisons des Bouches-du-Rhône sont de plus en plus récurrentes. Les prisons de la région tentent mettre en place des outils pour endiguer le phénomène.

BFMTV: Vagues-submersion: les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes en vigilance orangeLes Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var sont placés en vigilance orange ce jeudi. De fortes vagues et possibles débordements sont à prévoir sur le littoral.

LAPROVENCE: Le département des Bouches-du-Rhône placé en vigilance jaune 'vagues-submersion' ce jeudiLes Bouches-du-Rhône sont placées en vigilance jaune 'vagues-submersion' à partir de 10h, ce jeudi 2 novembre et jusqu'au vendredi 3 novembre à minuit.

