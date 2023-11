Meta propose un abonnement mensuel pour supprimer les publicités sur Facebook et Instagram

30/10/2023 14:59:00 laprovence

Meta (Facebook et Instagram) va proposer un abonnement mensuel pour effacer toute trace de publicité sur ces réseaux sociaux. Les usagers auront le choix de continuer à utiliser gratuitement les deux plateformes avec des publicités personnalisées, ou de s'abonner pour ne plus voir de publicités. L'abonnement sera de 9,99 euros par mois pour leur compte Instagram ou Facebook sur ordinateur, et de 12,99 euros pour les applications mobiles sur smartphones.

Meta, Facebook, Instagram, Abonnement, Publicité, Réseaux Sociaux