MerciApp propose un assistant de rédaction dopé à l'IA pour ne plus faire de fautes

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninLa pépite : Waro développe une solution pour mesurer et réduire l'impact environnemental des produits textiles et d'ameublement - 02/11Tempête Ciarán: "Il n'y aura pas de circulation demain sur la ligne TGV Paris-Le Mans et Paris-Nantes", annonce Clément BeauneDix millions de Français possèdent un Livret d'Épargne Populaire, qui est deux fois plus rentable qu'un Livret A

BFMTV: French Tech : MerciAppVIDÉO - Ce jeudi 2 novembre, Arthur Ollier, fondateur et CEO de MerciApp, s'est penché sur l'assistant de rédaction dopé à l'IA pour ne plus faire de fautes proposé par MerciApp, dans l'émission Good Morning Business, présentée par Laure Closier et Erwan Morice. Good Morning Business est à voir ou écouter...

LEQUIPE: Sébastien Grosjean, nouveau coach d'Arthur Fils : « Ça vient d'Arthur qui m'a appelé »Sébastien Grosjean, l'ancien capitaine de Coupe Davis désormais nouveau coach d'Arthur Fils avec Sergi Bruguera, explique la genèse de cette nouvelle association.

EUROSPORT_FR: Arthur Fils Mises à jour en direct: ATP Paris TennisRegardez en direct les matchs de Tennis sur Eurosport. Regardez Daniel Altmaier - Arthur Fils le 31/10/2023. Accédez aux statistiques et aux résultats en temps réel.

SUDOUEST: Cinéma : à 23 ans, le Girondin Arthur Chassagne présente son premier long métrage« Pour tenter de te dire », le documentaire du Sadiracais, est projeté en avant-première le lundi 20 novembre à Bordeaux

LEQUIPE: Arthur Fils tombe d'entrée face à l'Allemand Daniel Altmaier au Rolex Paris MastersArthur Fils est passé totalement à côté de son match face au 54e joueur mondial, Daniel Altmaier, au premier tour de Rolex Paris Masters (6-2, -6-4) ce mardi. Gaël Monfils et Ugo Humbert représentent les dernières chances de voir un Français au deuxième tour.

LEQUIPE: Arthur Fils, ATP 1000, Rolex Paris Masters, Premier tour, Mardi 31 octobre 2023Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

