'Merci Monsieur Caron'... Hausse de fréquentation des corridas dans le Gers, un réel regain d’intérêt ou une l

La corrida reprend-elle du poil de la bête ? Sujet ô combien explosif et tradition plus que décriée. Pourtant, le président de l’Union des villes taurines de France, le maire de Dax Julien Dubois l’affirme, la saison 2023, la temporada, a été plus que satisfaisante. « Et dans le Gers, les chiffres sont impressionnants », précise-t-il auprès de nos confrères de Sud-Ouest.

Les arènes de Riscle, beaucoup plus modestes que celles de Vic, ne comptent que 1 990 places. « On a fait 800 entrées payantes. En 22 ans de corrida, elles n’ont jamais été remplies, et chaque année on joue avec le feu et avec nos deniers ». Un engouement qui s’étoffe, à relativiser donc. Georges Nosella, cofondateur du collectif Gers corrida abolition, ne dit pas autre chose que les responsables de clubs taurins.

Sochaux 4-2 Orléans, National : résumé du match (25/10/2023)Merci d'avoir suivi en direct la rencontre de football Sochaux - Orléans. Lire la suite ⮕

Lidl fait trembler la toile avec son incontournable robot Monsieur Cuisine à seulement 199 eurosPréparez tous vos repas rapidement et sans effort, grâce au robot de cuisine Monsieur Cuisine Édition Plus de Silvercrest. En vente via la boutique en ligne officielle de Lidl, cet appareil multifonction vous permettra de réaliser toutes sortes de recettes, de la coupe jusqu’à la cuisson. Lire la suite ⮕

Merci Fabien Galthié, héraut du «french flegme»L’échappée normande et le bain cul nu du sélectionneur du XV de France, publié dans «Voici» à son insu, envoient un message plutôt réjouissant : la vie continue et il y a plus grave que perdre en quart de finale de Coupe du monde. Lire la suite ⮕

La hausse des rendements obligataires précéderait une récession, selon JPMorganLa hausse des rendements obligataires précéderait une récession, selon JPMorgan Lire la suite ⮕

Voiture électrique : 200 millions pour déployer des bornes et un bonus écologique revu à la hausseLe gouvernement a dévoilé ce vendredi 27 octobre une enveloppe supplémentaire de 200 millions d’euros pour le déploiement des bornes de recharge électriques. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a également donné plus d’éléments sur le bonus écologique ou encore la voiture électrique à 100 € par mois. Lire la suite ⮕

Dispositifs médicaux: Dexcom attendu en forte hausse après le relèvement de ses objectifs annuelsRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕