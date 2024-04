Mercedes à la recherche d'un remplaçant pour Lewis Hamilton en 2025

Mercedes doit trouver un remplaçant à Lewis Hamilton pour la saison 2025, où le pilote britannique roulera pour Ferrari. Mercredi, le quadruple champion du monde Sebastian Vettel a indiqué qu'il réfléchissait à la possibilité d'un retour en Formule 1 , restant ainsi en contact avec des directeurs d'équipe dont Toto Wolff, le patron de Mercedes .

Si Lewis Hamilton souhaite voir "quelqu'un d'intègre" lui succéder, le septuple champion du monde a estimé que Vettel serait "une option formidable" pour Mercedes. "J'aimerais beaucoup que Seb revienne", a commenté le Britannique en marge du Grand Prix du Japon. "Un pilote allemand, un pilote multi-champion du monde et quelqu'un qui a des valeurs extraordinaires et qui continue à faire progresser cette équipe." Plusieurs noms circulent, dont celui de Verstappen Les options sont multiples pour Mercedes et Max Verstappen serait dans le viseur de Toto Wolff selon les dernières rumeur

