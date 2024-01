Mercato hivernal : les dernières rumeurs et officialisations

Le mercato hivernal bat son plein alors qu’on arrive à la moitié du mois de janvier. Ce lundi, encore plusieurs rumeurs, informations et officialisations ont alimenté la rubrique. Voici ce qu’il faut en retenir. Du cyclone Belal surveillent également la situation de Roberto Firmino, le Brésilien en manque de temps de jeu en Arabie saoudite. La semaine dernière, on apprenait que le PSG avait également étudié la faisabilité d’un prêt de six mois pour l’ancien Madrilène.

(date limite) officieuse fixée par le Real Madrid pour l’éventuelle arrivée de Kylian Mbappé qui n’a toujours pas révélé sa décision. Son entourage avait fait savoir, la semaine dernière, qu’il ne céderait à aucune pression et que lui seul déciderait, librement, de la date de communication de son choix. Pour compenser l’absence de Skriniar tandis que Mukiele pourrait rejoindre le Bayern Munich. On a également appris, ce lundi, que la patience d’Augusto Melo, président des Corinthians, a atteint ses limites





OuestFrance » / 🏆 60. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les caractéristiques des CancersDécouvrez les traits de personnalité des Cancers et leur attachement à la vie domestique.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »

Conférence de presse de l'OM : Jean Onana, première recrue du mercato hivernalL'OM présente Jean Onana comme sa première recrue du mercato hivernal lors de la conférence de presse d'avant match. Onana vient renforcer le milieu de terrain marseillais après une expérience en Turquie.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Les It-bags à ne pas manquer cet hiver et en 2024Découvrez les It-bags incontournables de cet hiver et de l'année 2024, avec en tête le sac Squeeze de Loewe, un classique revisité qui promet de devenir iconique.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Les soldes d'hiver : dates, remises et réglementationDécouvrez tout ce que vous devez savoir sur les soldes d'hiver en France : dates, remises, réglementation et conseils pour profiter au maximum de cette période de ventes réglementées.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

PHOTOS. Miss France 2024 : découvrez le portrait des 30 candidates qui s'affronteront ce soirTF1 a dévoilé le portrait officiel des 30 Miss régionales qui vont s'affronter pour succéder à Indira Ampiot. Réponse, ce soir, le 16 décembre 2023, lors de la cérémonie.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Comparaison entre le Galaxy S23 et le Pixel 8 : quel smartphone compact choisir ?Découvrez les différences entre le Galaxy S23 et le Pixel 8 pour choisir le meilleur smartphone compact. Lequel est fait pour vous ?

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »