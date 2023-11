Menu de la semaine : nos idées de recettes du 30 octobre au 5 novembre

Lundi Entrée : Soupe de courges Plat : Curry vert de légumes végétarien Dessert : Gâteau aux amandes et à l'orange Mardi Entrée : Mousse de potiron Plat : Clafoutis aux poireaux, saumon fumé et gruyère Dessert : Gâteau rayé chocolat-orange » LIRE AUSSI - En vidéo, «Les adresses de Philippine» au Cravan, haut lieu du cocktail à Saint-Germain-des-Près Mercredi Entrée : Galettes de kasha au saumon...

Lundi Entrée : Soupe de courges Plat : Curry vert de légumes végétarien Dessert : Gâteau aux amandes et à l'orange Mardi Entrée : Mousse de potiron Plat : Clafoutis aux poireaux, saumon fumé et gruyère Dessert : Gâteau rayé chocolat-orange » LIRE AUSSI - En vidéo, «Les adresses de Philippine» au Cravan, haut lieu du cocktail à Saint-Germain-des-Près Mercredi Entrée : Galettes de kasha au saumon fumé et à la crème d'aneth Plat : Pastilla de tempeh, potimarron et châtaignes Dessert : Kouign-amann Jeudi Entrée : Soufflés au fromage et au bacon Plat : Pot-au-feu irlandais Dessert : Sabayon de clémentine Vendredi Entrée : Empanaditas de poireaux Plat : Gratin au chou-fleur et au jambon Dessert : Meringues café noisette Samedi Entrée : Rollmops Plat : Risotto au Champagne, poire et fromage Dessert : Petits soufflés à la clémentine Dimanche Entrée : Salade d’endives au bacon Plat : Gratin de pommes de terre au camembert Dessert : L'Opéra

Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon : deux stratégies opposéesMarine Le Pen cherche à dédiaboliser son parti tandis que Jean-Luc Mélenchon se diabolise en empruntant au père Le Pen sa technique du crachat dans la soupe. Lire la suite ⮕

Halloween à la Manoque de TonneinsDécouvrez les animations monstrueuses proposées lors de l'événement Halloween à Tonneins. Au programme : cirque, lancer de haches, tir à l'arc, contes, spectacles et bien plus encore pour les enfants de 3 à 12 ans. Ne manquez pas la soupe à la citrouille et le final acrobatique à ne pas rater ! Lire la suite ⮕

Le comité des fêtes célèbre l'automne avec un repas gastronomiqueLe comité des fêtes a organisé un repas convivial pour célébrer l'automne. Les convives ont pu déguster un menu copieux et profiter d'une ambiance festive. Lire la suite ⮕

Sur Netflix, Disney+... Cinq bonnes séries de l’automne qui sont passées (à tort) sous les radarsSi tout le monde regarde les blockbusters de la rentrée, beaucoup de productions ne font pas parler d’elles et méritent toute notre attention. Au menu : un anime, une série féministe, deux d’épouvante et un Marvel de qualité. Plaisir d’offrir ! Lire la suite ⮕

Vos sorties de la semaine dans le Biterrois, sélectionnées par la rédactionUne sélection de soirées pour égayer votre semaine du 30 octobre au 5 novembre. Lire la suite ⮕